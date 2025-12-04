Schlosshotel Orth (10/15): RivalenJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth: Staffel 8
Folge 10: Schlosshotel Orth (10/15): Rivalen
Tina Wilhelm wurde von einem Pfeil ihrer Kollegin Luise Metzner, der amtierenden Meisterin im Bogenschießen, schwer verletzt. Ein Unfall, sagen Luise und die Staatsanwaltschaft. Absicht, glaubt Tina. Ob sie recht hat, will sie am Wettkampfwochenende in Gmunden herausfinden. Felix und Ruth kämpfen um eine richterliche Verfügung gegen Alexander. Doch der fordert einen Vaterschaftstest. Ruth zögert mit ihrer Einwilligung. Iris fühlt sich von Lukas in die Ecke gedrängt und beschließt, sich von ihm zu trennen. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Irina Wanka (Tatjana Prinz) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Manfred Stücklschwaiger (Alexander Pichler) Stefano Bernardin (Max Prinz) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Susanna Knechtl (Iris Baier) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas Stritzel) Christian Pogats (Sebastian) Maria Köstlinger (Tina Wilhelm) u.a. Buch: Walter Kärger Regie: Jürgen Kaizik Bildquelle: ORF/Milenko Badzic
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick