Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schlosshotel Orth: Staffel 8

Schlosshotel Orth (10/15): Rivalen

ORF2Staffel 1Folge 10vom 04.12.2025
Schlosshotel Orth (10/15): Rivalen

Schlosshotel Orth (10/15): RivalenJetzt kostenlos streamen

Schlosshotel Orth: Staffel 8

Folge 10: Schlosshotel Orth (10/15): Rivalen

46 Min.Folge vom 04.12.2025

Tina Wilhelm wurde von einem Pfeil ihrer Kollegin Luise Metzner, der amtierenden Meisterin im Bogenschießen, schwer verletzt. Ein Unfall, sagen Luise und die Staatsanwaltschaft. Absicht, glaubt Tina. Ob sie recht hat, will sie am Wettkampfwochenende in Gmunden herausfinden. Felix und Ruth kämpfen um eine richterliche Verfügung gegen Alexander. Doch der fordert einen Vaterschaftstest. Ruth zögert mit ihrer Einwilligung. Iris fühlt sich von Lukas in die Ecke gedrängt und beschließt, sich von ihm zu trennen. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Irina Wanka (Tatjana Prinz) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Manfred Stücklschwaiger (Alexander Pichler) Stefano Bernardin (Max Prinz) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Susanna Knechtl (Iris Baier) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas Stritzel) Christian Pogats (Sebastian) Maria Köstlinger (Tina Wilhelm) u.a. Buch: Walter Kärger Regie: Jürgen Kaizik Bildquelle: ORF/Milenko Badzic

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schlosshotel Orth: Staffel 8
ORF2
Schlosshotel Orth: Staffel 8

Schlosshotel Orth: Staffel 8

Alle 1 Staffeln und Folgen