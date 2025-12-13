Schlosshotel Orth (12/15): Der EinstiegJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth: Staffel 8
Folge 12: Schlosshotel Orth (12/15): Der Einstieg
Anna nimmt an einem Internetkurs für Senioren teil und trifft dort den Fotografen Markus Schöngruber, der eine Porträtserie mit ihr machen möchte. Anna ist geschmeichelt, Schimek ist vor Eifersucht kaum noch zu halten. Felix ist nicht wirklich damit einverstanden, dass Ruth kurz nach der Geburt wieder arbeiten will. Tatjana sucht nach einer Möglichkeit, an Vinzenz’ Anteile zu gelangen. Max beobachtet, wie sich Iris und Hannes küssen, und ist darüber enttäuscht. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Irina Wanka (Tatjana Prinz) Patrick Rapold (Ben Prinz) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Stefano Bernardin (Max Prinz) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Susanna Knechtl (Iris Baier) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas Stritzel) Christian Pogats (Sebastian) Peter Fröhlich (Markus Schöngruber) Fritz von Friedl (Herr Blüm) Peter Scholz (Dr. Fellner) u.a. Buch: Rainer Hackstock Regie: Jürgen Kaizik Bildquelle: ORF/ORF/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick