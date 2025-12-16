Schlosshotel Orth (13/15): Die MuseJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth: Staffel 8
Folge 13: Schlosshotel Orth (13/15): Die Muse
Der Maler Bernhard Hauff leidet unter einer Schaffenskrise. Ausgerechnet in der spröden Finanzbeamtin Melanie scheint er seine Muse zu finden. Felix und Ruth haben unterschiedliche Auffassungen davon, wann eine Frau wieder arbeiten soll. Max, Hannes und Iris werden Opfer von Einbrechern. Tatjana wird alleinige Besitzerin des Traunsteins und bietet es Felix zum Verkauf an. Das bleibt nicht ihr einziges Angebot. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Irina Wanka (Tatjana Prinz) Patrick Rapold (Ben Prinz) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel), Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Stefano Bernardin (Max Prinz) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Susanna Knechtl (Iris Baier) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas Stritzel) Karl Menrad (Albert Novak) Christian Pogats (Sebastian) Drehbuch: Kerstin Luise Neumann Regie: Jürgen Kaizik Bildquelle: ORF/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick