Schlosshotel Orth: Staffel 8
Folge 2: Schlosshotel Orth (2/15): Allüren
Schimek hat mit den Allüren der Theaterlegende Erik Latour seine liebe Not. Als er dann auch noch von seiner etwas aufdringlichen Cousine Gerda überrascht wird, ist das Chaos perfekt… Als sich herausstellt, dass Tatjana und Ben die leiblichen Kinder von Carlas verstorbenem Mann sind, wächst Felix’ Skepsis den Neuankömmlingen gegenüber. Und auch Vinzenz muss feststellen, dass er die beiden möglicherweise unterschätzt hat. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Irina Wanka (Tatjana Prinz) Patrick Rapold (Ben Prinz) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Stefano Bernardin (Max Prinz) Janette Kössler (Lilo) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas Stritzel) Johanna C. Hohloch (Agnes Pröll) Regie: Dagmar von Chappuis Bildquelle: ORF/Hubert Mican
