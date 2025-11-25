Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schlosshotel Orth: Staffel 8

Schlosshotel Orth (3/15): Gemischtes Doppel

ORF2Staffel 1Folge 3vom 25.11.2025
Schlosshotel Orth (3/15): Gemischtes Doppel

Schlosshotel Orth (3/15): Gemischtes DoppelJetzt kostenlos streamen

Schlosshotel Orth: Staffel 8

Folge 3: Schlosshotel Orth (3/15): Gemischtes Doppel

46 Min.Folge vom 25.11.2025

Zwischen Evi Kreuzer und Tristan Adam ist es Liebe auf den ersten Blick. Aber schon bald beginnt sich Evi zu fragen, ob Tristan vielleicht eine gespaltene Persönlichkeit hat. Tatjana überwirft sich mit Felix und Vinzenz. Felix hat eine Überraschung für Ruth, die den Beginn ihrer Babypause genießt. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Irina Wanka (Tatjana Prinz) Patrick Rapold (Ben Prinz) Stefano Bernardin (Max Prinz) Janette Kössler (Lilo) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas Stritzel) Christian Pogats (Sebastian) Julia Cencig (Lisa) Karl Menrad (Albert Novak) Petra Morzé (Eva Kreuzer) Siemen Rühaak (Tristan Adam) John Fricke (Hoteldirektor) Regie: Dagmar von Chappuis Buch: Agnes Pluch Bildquelle: ORF/Hubert Mican

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schlosshotel Orth: Staffel 8
ORF2
Schlosshotel Orth: Staffel 8

Schlosshotel Orth: Staffel 8

Alle 1 Staffeln und Folgen