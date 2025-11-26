Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 4vom 26.11.2025
Der amerikanische Wirtschaftsmagnat Viktor Berenger will sich in Gmunden einkaufen und entdeckt dabei seine Wurzeln wieder. Das Familienglück der Hofstätters trübt sich: Alexander Pichler taucht unerwartet wieder auf. Ben versucht Max mit einem undurchsichtigen Privatkredit aufs Kreuz zu legen. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Irina Wanka (Tatjana Prinz) Patrick Rapold (Ben Prinz) Stefano Bernardin (Max Prinz) Susanna Knechtl (Iris Baier) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Manfred Stücklschwaiger (Alexander Pichler) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas Stritzel) Christian Pogats (Sebastian) Julia Cencig (Lisa) Karl Menrad (Albert Novak) Manfred Zapatka (Viktor Berenger) Philipp Sonntag (Sekretär John) Nina Blum (Marita Berger) Regie: Dagmar von Chappuis Buch: Amaryllis Sommerer Bildquelle: ORF/Hubert Mican

