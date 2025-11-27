Schlosshotel Orth (5/15): Hoch hinausJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth: Staffel 8
Folge 5: Schlosshotel Orth (5/15): Hoch hinaus
Der Kletterer Peter Melchior wird von seinem ehrgeizigen Vater und Manager Manfred in eine lebensgefährliche Situation getrieben. Felix muss feststellen, dass Ruth und Alexander sich offensichtlich wieder sehen. Vinzenz blockiert die Zusammenarbeit mit Tatjana. Hannes und Max werben Iris für ihr Internetcafé an. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Irina Wanka (Tatjana Prinz) Patrick Rapold (Ben Prinz) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Stefano Bernardin (Max Prinz) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Manfred Stücklschwaiger (Pichler Alexander) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Andreas Ban (Lukas Stritzel) Susanna Knechtl (Iris Baier) Buch: Amaryllis Sommerer Regie: Dagmar von Chappuis Bildquelle: ORF/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick