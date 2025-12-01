Schlosshotel Orth (7/15): Ein neues LebenJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth: Staffel 8
Folge 7: Schlosshotel Orth (7/15): Ein neues Leben
Für den glücklosen Vertreter Peter Gonzel wird eine Präsentation von Hundeaccessoires zum Sprungbrett in eine unerwartete Zukunft. Felix hat Ruth nichts mehr zu sagen. Als jedoch Ruth mit einem akuten Hellp-Syndrom ins Krankenhaus eingeliefert wird und das Leben von Mutter und Kind gefährdet sind, bereut Felix seine Engstirnigkeit bitter. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Irina Wanka (Tatjana Prinz) Patrick Rapold (Ben Prinz) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Stefano Bernardin (Max Prinz) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Susanna Knechtl (Iris Baier) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas Stritzel) Christian Pogats (Sebastian) Julia Cencig (Lisa) Karl Menrad (Albert Novak) Peter Fricke (Freddy Fontane) Ilja Richter (Peter Gonzel) Fritz Hammel (Hanno Merkel) Regie: Dagmar von Chappuis Drehbuch: Kerstin Luise Neumann Bildquelle: ORF/Hubert Mican
