Folge 8: Schlosshotel Orth (8/15): Annäherungen
Mathilda von Braun wehrt sich mit Händen und Füßen gegen ihren Chauffeur Martin, dessen Anwesenheit sie als Bevormundung sieht. Als Martin die Geduld reißt, merkt sie, was sie an ihm verlieren würde. Max wird Opfer einer Schikane, die die Eröffnung des Internetcafés gefährdet. Felix greift beherzt ein. Alexander taucht bei Felix und Ruth zuhause auf und will seine Tochter sehen. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Irina Wanka (Tatjana Prinz) Patrick Rapold (Ben Prinz) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Stefano Bernardin (Max Prinz) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Susanna Knechtl (Iris Baier) Manfred Stücklschwaiger (Alexander Pichler) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas Stritzel) Christian Pogats (Sebastian) Karl Menrad (Albert Novak) Erni Mangold (Mathilda von Braun) Gerd Baltus Regie: Dagmar von Chappuis Drehbuch: Gabriele Werth Bildquelle: ORF/Hubert Mican
