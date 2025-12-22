Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Schwanenstadt wurden die Requisiten der ausgelaufenen TV-Erfolgsserie "Schlosshotel Orth" an den Mann gebracht. Die Kleider, Tassen und Telefone, die im Laufe der Zeit im Schlosshotel zu sehen waren, wurden von den Goldhaubenfrauen verkauft - und der Erlös kam dem "Hilfsprojekt Alalay" zugunsten von Straßenkindern in Bolivien zugute. Sendungshinweis: "Willkommen Österreich" vom 8.4.2005

