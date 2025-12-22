Versteigerung der Requisiten von "Schlosshotel Orth"Jetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 9
Folge 12: Versteigerung der Requisiten von "Schlosshotel Orth"
3 Min.Folge vom 22.12.2025
In Schwanenstadt wurden die Requisiten der ausgelaufenen TV-Erfolgsserie "Schlosshotel Orth" an den Mann gebracht. Die Kleider, Tassen und Telefone, die im Laufe der Zeit im Schlosshotel zu sehen waren, wurden von den Goldhaubenfrauen verkauft - und der Erlös kam dem "Hilfsprojekt Alalay" zugunsten von Straßenkindern in Bolivien zugute. Sendungshinweis: "Willkommen Österreich" vom 8.4.2005
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schlosshotel Orth Staffel 9
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0