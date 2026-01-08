Schlosshotel Orth (9/15): FreiräumeJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 9
Folge 13: Schlosshotel Orth (9/15): Freiräume
Johanna will ihren Sohn nicht verletzen, indem sie ihn rausschmeißt, Franz will seiner Mutter nicht wehtun, indem er geht. Erst durch den Druck des jeweiligen Partners erkennen Mutter und Sohn, dass zwischen ihnen ein großes Missverständnis besteht. Tatjana muss akzeptieren, dass Bens Tod die Folge eines tragischen Zufalls war, denn ein Lokalaugenschein bestätigt Max' Unschuld. Felix sucht die Aussprache mit Ruth und stellt fest, dass seine Ehe am Zerbrechen ist. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Irina Wanka (Tatjana Prinz) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Stefano Bernardin (Max Prinz) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Susanna Knechtl (Iris Baier) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas Stritzel) Christian Pogats (Sebastian) Johanna von Koczian (Johanna Weber) Alexandra von Koczian (Barbara Prokopp) Gregor Bloéb (Franz Weber) Ludwig Schütze (Paul Scheffler) Regie: Ines Anna Krämer Buch: Walter Kärger Bildquelle: ORF/ORF/Hubert Mican
