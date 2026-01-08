Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schlosshotel Orth Staffel 9

Schlosshotel Orth (9/15): Freiräume

ORF2Staffel 1Folge 13vom 08.01.2026
Schlosshotel Orth (9/15): Freiräume

Schlosshotel Orth (9/15): FreiräumeJetzt kostenlos streamen

Schlosshotel Orth Staffel 9

Folge 13: Schlosshotel Orth (9/15): Freiräume

46 Min.Folge vom 08.01.2026

Johanna will ihren Sohn nicht verletzen, indem sie ihn rausschmeißt, Franz will seiner Mutter nicht wehtun, indem er geht. Erst durch den Druck des jeweiligen Partners erkennen Mutter und Sohn, dass zwischen ihnen ein großes Missverständnis besteht. Tatjana muss akzeptieren, dass Bens Tod die Folge eines tragischen Zufalls war, denn ein Lokalaugenschein bestätigt Max' Unschuld. Felix sucht die Aussprache mit Ruth und stellt fest, dass seine Ehe am Zerbrechen ist. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Irina Wanka (Tatjana Prinz) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Stefano Bernardin (Max Prinz) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Susanna Knechtl (Iris Baier) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas Stritzel) Christian Pogats (Sebastian) Johanna von Koczian (Johanna Weber) Alexandra von Koczian (Barbara Prokopp) Gregor Bloéb (Franz Weber) Ludwig Schütze (Paul Scheffler) Regie: Ines Anna Krämer Buch: Walter Kärger Bildquelle: ORF/ORF/Hubert Mican

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Schlosshotel Orth Staffel 9
ORF2
Schlosshotel Orth Staffel 9

Schlosshotel Orth Staffel 9

Alle 1 Staffeln und Folgen