Folge 17: Schlosshotel Orth (13/15): Konsequenzen
Das Schlagersternchen Jessie rächt sich an ihrem ehemaligen Partner Mark Meister, der sie in seiner Autobiografie bloß gestellt hat. Felix und Ruth sehen ihrer bevorstehenden Scheidung mit gemischten Gefühlen entgegen. Eva verbringt einen Abend mit Dr. Wallner und lässt sich von seiner Abenteuerlust anstecken. Tatjana nimmt Kontakt zur Witwe ihres Bruders auf. Max macht Iris einen Heiratsantrag. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Irina Wanka (Tatjana Prinz) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Stefano Bernardin (Max Prinz) Susanna Knechtl (Iris Baier) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas Stritzel) Julia Cencig (Lisa) Peter Kraus (Mark Meister) Annika Pages (Jessica Tanner) Carol Campbell (Monica Kaiser) Hannes Gastinger (Conny Fink) Matthias Deutelmoser (Dr. Gabriel Wallner) Andrea Kiesling Drehbuch: Kerstin Luise Neumann Regie: Jürgen Kaizik Bildquelle: ORF/Thomas Jantzen
