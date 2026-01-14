Schlosshotel Orth (14/15): NeuanfängeJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 9
Folge 18: Schlosshotel Orth (14/15): Neuanfänge
Anja Wagner musste vor einem Jahr nach einem Reitunfall ihr Pferd Chagall verkaufen. Nun sieht sie es wieder und stellt fest, dass ihre Liebe zu dem Tier ungebrochen ist. Felix und Ruth versuchen nach ihrer Scheidung jeder für sich ihr Leben neu zu ordnen. Eva hat sich entschlossen, den "Ärzten ohne Grenzen" nach Mali zu folgen. Eine kurzfristige Zusage der Reha-Klinik gefährdet die Hochzeit von Max und Iris. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Irina Wanka (Tatjana Prinz) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Stefano Bernardin (Max Prinz) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Susanna Knechtl (Iris Baier) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas Stritzel) Christian Pogats (Sebastian) Isabel Karajan (Anja Wagner) Anja Schüte (Claudia Singer) Regie: Jürgen Kaizik Drehbuch: Walter Kärger Bildquelle: ORF/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick