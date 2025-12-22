Schlosshotel Orth (2/15): Mitten ins HerzJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 9
Folge 2: Schlosshotel Orth (2/15): Mitten ins Herz
Vera bekommt erstmals die Chance, ihre leibliche Mutter nach dem Grund für die Adoption zu fragen. Felix reagiert skeptisch auf Ruths zunehmend eigenständigen Kurs. Tatjana erklärt Ben, dass sie sich von ihm lösen will. Max und Iris kommen endlich zusammen, während Vinzenz überrascht ein anonym aufgestocktes Wahlkampfbudget entdeckt. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Irina Wanka (Tatjana Prinz) Patrick Rapold (Ben Prinz) Stefano Bernardin (Max Prinz) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Susanna Knechtl (Iris Baier) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas Stritzel) Christian Pogats (Sebastian Frank) Johanna C. Hohloch (Agnes Pröll) Karl Menrad (Albert Novak) Lana Cencic (Vera Herzfeld) Irene Clarin (Ingeborg Herzfeld) Brigitte Jaufenthaler (Elfriede Gottwald) Fritz von Friedl (Herr Blüm) Florentin Groll (Sepp Thallinger) Regie: Jürgen Kaizik Buch: Kerstin Luise Neumann Bildquelle: ORF/Hubert Mican
