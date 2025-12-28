Schlosshotel Orth (3/15): AuswegeJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 9
Folge 3: Schlosshotel Orth (3/15): Auswege
Gegen seinen Willen wird der Sandler Toni im Schlosshotel einquartiert. Aber schon bald stellt sich heraus, dass der Aufenthalt im "Nobelschuppen" auch seine guten Seiten haben kann. Felix erfährt von der Frankfurter Konzernleitung, dass das Schlosshotel verkauft werden soll. Und diesmal scheint es keinen Ausweg aus der Katastrophe zu geben. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Irina Wanka (Tatjana Prinz) Patrick Rapold (Ben Prinz) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Stefano Bernardin (Max Prinz) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Susanna Knechtl (Iris Baier) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas Stritzel) Christian Pogats (Sebastian Frank) Julia Cencig (Lisa) Johanna C. Hohloch (Agnes Pröll) Karl Menrad (Albert Novak) Maresa Hörbiger (Herta Moosgruber) Johannes Silberschneider (Toni Weber) Gerhard Dorfer Regie: Jürgen Kaizik Bildquelle: ORF/ORF/Hubert Mican
