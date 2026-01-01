Schlosshotel Orth (5/15): Der Preis des ErfolgesJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 9
Folge 5: Schlosshotel Orth (5/15): Der Preis des Erfolges
Die Jungautorin Niki Schluderer will dem arroganten Verleger Thomas Tassler die Meinung sagen. Als das Los entscheidet, dass die beiden bei der Schlosshotel-Segelregatta ein Team bilden sollen, gerät Nikis Plan plötzlich außer Kontrolle. Felix schafft es, die Finanzierung zum Kauf des Schlosshotels aufzustellen - aber um welchen Preis. Ben treibt Albert, den Oberkellner des Schlosshotels, mit seinen Sonderwünschen an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Patrick Rapold (Ben Prinz) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Stefano Bernardin (Max Prinz) Susanna Knechtl (Iris Baier) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Andreas Ban (Lukas Stritzel) Christian Pogats (Sebastian) Julia Cencig (Lisa) Johanna C. Hohloch (Agnes Pröll) Karl Menrad (Albert Novak) Buch: Agnes Pluch Regie: Jürgen Kaizik Bildquelle: ORF/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick