Schlosshotel Orth (6/15): Auf Leben und TodJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth Staffel 9
Folge 6: Schlosshotel Orth (6/15): Auf Leben und Tod
Behutsam versucht Ingrid Lerch dem Witwer Andreas Amon zu helfen, den Weg zurück ins Leben zu finden. Nachdem die Gemeinde im letzten Moment vom Kauf des Schlosshotels zurücktritt, bleibt Felix keine andere Wahl, als Tatjana Prinz um Hilfe zu bitten. Max, der einen Lieferwagen fürs Internetcafé sucht, lässt sich von Ben beim Kauf beraten - und zu einer Spritztour mit einem Sportflitzer überreden. Eine Entscheidung mit fatalen Folgen. Besetzung: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Jenny Jürgens (Ruth Hofstätter) Heinz Trixner (Vinzenz Strobel) Irina Wanka (Tatjana Prinz) Patrick Rapold (Ben Prinz) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Stefano Bernardin (Max Prinz) Christoph von Friedl (Hannes Blüm) Susanna Knechtl (Iris Baier) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Andreas Ban (Lukas Stritzel) Christian Pogats (Sebastian) Julia Cencig (Lisa) Karl Menrad (Albert Novak) Sylvia Haider (Ingrid Lersch) Johann Adam Oest (Andreas Amon) Charles Elkins (Arzt) Felicitas Morawitz (Wirtin) u.a. Buch: Amaryllis Sommerer Regie: Jürgen Kaizik Bildquelle: ORF/Thomas Jantzen
