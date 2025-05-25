Schlosshotel Orth (1/11): Ein Fax aus BangkokJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth
Folge 1: Schlosshotel Orth (1/11): Ein Fax aus Bangkok
Das „Schlosshotel Orth“ öffnet seine Pforten – und mit ihm kehren Fernweh, viel Gefühl und ein Hauch Retroglanz zurück. Bunte Geschichten zwischen Beziehungswirren, Gästedramen und charmantem Hotelalltag. In der ersten Folge der elften Staffel haben Udo und Sabine bei einer bekannten Show ein gemeinsames Wochenende im Schlosshotel Orth gewonnen. Ihr ungetrübtes Glück soll nun für die nächste Sendung festgehalten werden. Doch Showmaster Hessels Interesse gilt nicht nur dem Film, sondern vor allem auch der hübschen Sabine. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Lotte Ledl (Anna Kofler) Miguel Herz-Kestranek (Jan Hessel) Marianne Schönauer (Therese Schlierbach) Wolfgang Böck (Peter Proksch) Jane Tilden (Reisende) Gusti Wolf (Reisende) Regie: Hermann Leitner Buch: Knut Boeser Bildquelle: : ORF/SATEL/Wolfgang Fuhrmann
Weitere Folgen in Staffel 1
