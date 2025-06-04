Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlosshotel Orth (7/11): Junge Talente

ORF2Staffel 1Folge 10vom 04.06.2025
46 Min.Folge vom 04.06.2025

Im Hotel wird eine Willkommensfeier für Franzl vorbereitet. Louis führt seine Kollektion vor und feiert einen großen Erfolg. Schließlich soll er der neue Partner von Janno Halm werden. Dafür bittet Louis seine Studienkollegin Sissy, mit ihm nach Wien zu gehen. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Marianne Schönauer (Therese Schlierbach) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Wolfgang Spier (Janno Halm) Gabriela Benesch (Britta Spiegel) Wassily Zechyr (Louis) Regie: Hermann Leitner Buch: Knut Boeser Bildquelle: ORF/SATEL/Wolfgang Fuhrmann

