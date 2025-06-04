Schlosshotel Orth (7/11): Junge TalenteJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth
Folge 10: Schlosshotel Orth (7/11): Junge Talente
46 Min.Folge vom 04.06.2025
Im Hotel wird eine Willkommensfeier für Franzl vorbereitet. Louis führt seine Kollektion vor und feiert einen großen Erfolg. Schließlich soll er der neue Partner von Janno Halm werden. Dafür bittet Louis seine Studienkollegin Sissy, mit ihm nach Wien zu gehen. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Marianne Schönauer (Therese Schlierbach) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Wolfgang Spier (Janno Halm) Gabriela Benesch (Britta Spiegel) Wassily Zechyr (Louis) Regie: Hermann Leitner Buch: Knut Boeser Bildquelle: ORF/SATEL/Wolfgang Fuhrmann
