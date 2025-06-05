Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlosshotel Orth (8/11): Der dritte Stern

ORF2Staffel 1Folge 11vom 05.06.2025
46 Min.Folge vom 05.06.2025

Franzl macht seinem Vater Sorgen. Immer öfter schwänzt er die Schule. Nach einem Streit mit seinem Vater beschließt Martin Strobel sich selbstständig zu machen und bittet Fanny mit ihm zu kommen. Der gefürchtete Gourmetkritiker garnier ist Gast im Schlosshotel Orth. Wenzel bittet Nico, Anna in der Küche zu helfen. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Marianne Schönauer (Therese Schlierbach) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Regie: Hermann Leitner Bildquelle: ORF/SATEL/Wolfgang Fuhrmann

