Schlosshotel Orth (8/11): Der dritte SternJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth
Folge 11: Schlosshotel Orth (8/11): Der dritte Stern
46 Min.Folge vom 05.06.2025
Franzl macht seinem Vater Sorgen. Immer öfter schwänzt er die Schule. Nach einem Streit mit seinem Vater beschließt Martin Strobel sich selbstständig zu machen und bittet Fanny mit ihm zu kommen. Der gefürchtete Gourmetkritiker garnier ist Gast im Schlosshotel Orth. Wenzel bittet Nico, Anna in der Küche zu helfen. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Marianne Schönauer (Therese Schlierbach) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Regie: Hermann Leitner Bildquelle: ORF/SATEL/Wolfgang Fuhrmann
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schlosshotel Orth
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0