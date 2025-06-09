Schlosshotel Orth (10/11): Väter und SöhneJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth
Folge 13: Schlosshotel Orth (10/11): Väter und Söhne
Franzl kommt auf Rat der Kinderpsychologin in ein Internat, wo er seine Freundin Jette wieder trifft. Fanny lernt fleißig für die Anwaltsprüfung. Vincenz Strobel unterstützt sie, dabei kommen sich die beiden näher. Vater und Sohn Meingraf sind zu einer Sitzung unterwegs. Es kommt zu einem heftigen Streit, und Meingraf senior steigt mitten am Weg aus dem Auto aus. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Marianne Schönauer (Therese Schlierbach) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl Hofer) Heinz Baumann (Meingraf sen.) Philipp Moog (Meingraf jun.) Drehbuch: Knut Boeser Regie: Hermann Leitner Bildquelle: ORF/SATEL/Wolfgang Fuhrmann
