Schlosshotel Orth

Schlosshotel Orth (10/11): Väter und Söhne

ORF2Staffel 1Folge 13vom 09.06.2025
Schlosshotel Orth (10/11): Väter und Söhne

Schlosshotel Orth (10/11): Väter und SöhneJetzt kostenlos streamen

Schlosshotel Orth

Folge 13: Schlosshotel Orth (10/11): Väter und Söhne

46 Min.Folge vom 09.06.2025

Franzl kommt auf Rat der Kinderpsychologin in ein Internat, wo er seine Freundin Jette wieder trifft. Fanny lernt fleißig für die Anwaltsprüfung. Vincenz Strobel unterstützt sie, dabei kommen sich die beiden näher. Vater und Sohn Meingraf sind zu einer Sitzung unterwegs. Es kommt zu einem heftigen Streit, und Meingraf senior steigt mitten am Weg aus dem Auto aus. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Marianne Schönauer (Therese Schlierbach) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl Hofer) Heinz Baumann (Meingraf sen.) Philipp Moog (Meingraf jun.) Drehbuch: Knut Boeser Regie: Hermann Leitner Bildquelle: ORF/SATEL/Wolfgang Fuhrmann

