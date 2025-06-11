Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schlosshotel Orth

Schlosshotel Orth (11/11): Happy Birthday

ORF2Staffel 1Folge 14vom 11.06.2025
Schlosshotel Orth (11/11): Happy Birthday

Schlosshotel Orth (11/11): Happy BirthdayJetzt kostenlos streamen

Schlosshotel Orth

Folge 14: Schlosshotel Orth (11/11): Happy Birthday

46 Min.Folge vom 11.06.2025

Fanny hat die Anwaltsprüfung bestanden – Vincenz Strobel gratuliert herzlich. Während Therese Schlierbach ihren 75. Geburtstag vorbereitet, treffen Ilona und Wolffi Stauffer hochschwanger im Hotel ein. Für die Geburt wünscht sich Ilona Unterstützung von ihrer Freundin Dr. Fabian. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Marianne Schönauer (Therese Schlierbach) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl Hofer) Heinz Baumann (Meingraf sen.) Philipp Moog (Meingraf jun.) Drehbuch: Knut Boeser Regie: Hermann Leitner Bildquelle: ORF/SATEL/Wolfgang Fuhrmann

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schlosshotel Orth
ORF2
Schlosshotel Orth

Schlosshotel Orth

Alle 1 Staffeln und Folgen