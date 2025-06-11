Schlosshotel Orth (11/11): Happy BirthdayJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth
Folge 14: Schlosshotel Orth (11/11): Happy Birthday
46 Min.Folge vom 11.06.2025
Fanny hat die Anwaltsprüfung bestanden – Vincenz Strobel gratuliert herzlich. Während Therese Schlierbach ihren 75. Geburtstag vorbereitet, treffen Ilona und Wolffi Stauffer hochschwanger im Hotel ein. Für die Geburt wünscht sich Ilona Unterstützung von ihrer Freundin Dr. Fabian. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Marianne Schönauer (Therese Schlierbach) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl Hofer) Heinz Baumann (Meingraf sen.) Philipp Moog (Meingraf jun.) Drehbuch: Knut Boeser Regie: Hermann Leitner Bildquelle: ORF/SATEL/Wolfgang Fuhrmann
