Schlosshotel Orth
Folge 2: Schlosshotel Orth (2/11): Das gewonnene Wochenende
46 Min.Folge vom 26.05.2025
Udo und Sabine gewinnen bei einer bekannten Show ein gemeinsames Wochenende im Schlosshotel Orth. Ihr Glück soll für die nächste Sendung festgehalten werden – doch Show-Master Hessel verfolgt nicht nur das Filmprojekt, sondern hat vor allem ein Auge auf die attraktive Sabine geworfen. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Marianne Schönauer (Therese Schlierbach) Miguel Herz-Kestranek (Jan Hessel) Wolfgang Böck (Peter Proksch) Jane Tilden (Reisende) Gusti Wolf (Reisende) Regie: Hermann Leitner
