Schlosshotel Orth (2/11): Das gewonnene Wochenende

ORF2Staffel 1Folge 2vom 26.05.2025
46 Min.Folge vom 26.05.2025

Udo und Sabine gewinnen bei einer bekannten Show ein gemeinsames Wochenende im Schlosshotel Orth. Ihr Glück soll für die nächste Sendung festgehalten werden – doch Show-Master Hessel verfolgt nicht nur das Filmprojekt, sondern hat vor allem ein Auge auf die attraktive Sabine geworfen. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Marianne Schönauer (Therese Schlierbach) Miguel Herz-Kestranek (Jan Hessel) Wolfgang Böck (Peter Proksch) Jane Tilden (Reisende) Gusti Wolf (Reisende) Regie: Hermann Leitner

