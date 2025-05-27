Start der Dreharbeiten von "Schlosshotel Orth"Jetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth
Folge 4: Start der Dreharbeiten von "Schlosshotel Orth"
3 Min.Folge vom 27.05.2025
In Gmunden am Traunsee starteten die Dreharbeiten zur neuen Fernsehserie "Schlosshotel Orth". Das Schloss Orth wurde noch dafür renoviert und teilweise umgebaut. Auf der Gästeliste des fiktiven Hotels standen viele Stars, die dem Drehbeginn freudig entgegenfieberten. Sendung: "Seitenblicke" vom 11.4.1996
