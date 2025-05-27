Backstage bei "Schlosshotel Orth"Jetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth
Folge 5: Backstage bei "Schlosshotel Orth"
5 Min.Folge vom 27.05.2025
Chris Lohner besuchte für die Sendung "Backstage" die Dreharbeiten zur ersten Staffel von "Schlosshotel Orth", die in einer ehemaligen Möbelfabrik am Traunsee und rund um den Traunsee stattfanden. Sendung: "Backstage" vom 7.6.1996
