Schlosshotel Orth (4/11): Das Oldtimertreffen

ORF2Staffel 1Folge 7vom 29.05.2025
46 Min.Folge vom 29.05.2025

In Gmunden findet ein Oldtimertreffen statt. Unter den Liebhabern der Autos findet sich auch der Geschäftsmann Dr. Falke. Er ist auf der Suche nach einem Kongresszentrum, in dem regelmäßige Schulungen für seine Mitarbeiter stattfinden sollen. Ein langfristiger Vertrag mit dem Firmenchef würde den Erfolg des Kongresszentrum für Jahre sicherstellen. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel) Marianne Schönauer (Therese Schlierbach) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Ivan Desny (Dr. Falke) Gudrun Velisek (Frau Falke) Erich Padalewski (Pölster) Regie: Hermann Leitner Buch: Knut Boeser Bildquelle: ORF/SATEL/Wolfgang Fuhrmann

ORF2
