Schlosshotel Orth (4/11): Das Oldtimertreffen
Schlosshotel Orth
Folge 7: Schlosshotel Orth (4/11): Das Oldtimertreffen
46 Min.Folge vom 29.05.2025
In Gmunden findet ein Oldtimertreffen statt. Unter den Liebhabern der Autos findet sich auch der Geschäftsmann Dr. Falke. Er ist auf der Suche nach einem Kongresszentrum, in dem regelmäßige Schulungen für seine Mitarbeiter stattfinden sollen. Ein langfristiger Vertrag mit dem Firmenchef würde den Erfolg des Kongresszentrum für Jahre sicherstellen. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel) Marianne Schönauer (Therese Schlierbach) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Ivan Desny (Dr. Falke) Gudrun Velisek (Frau Falke) Erich Padalewski (Pölster) Regie: Hermann Leitner Buch: Knut Boeser Bildquelle: ORF/SATEL/Wolfgang Fuhrmann
Schlosshotel Orth
