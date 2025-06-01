Schlosshotel Orth (5/11): Einmal noch LebenJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth
Folge 8: Schlosshotel Orth (5/11): Einmal noch Leben
46 Min.Folge vom 01.06.2025
Dr. Fabian, ein Stammgast, hat eine Auseinandersetzung mit ihrem Ehemann, beschließt, sich von ihm zu trennen und als Kurärztin in Gmunden zu bleiben. Das Ehepaar Prohaska hat vor 40 Jahren seine Flitterwochen im Hotel verbracht und feiert nun das Jubiläum. Doch vieles hat sich verändert, vor allem die Preise sind gestiegen. Besetzung: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Marianne Schönauer (Therese Schlierbach) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Beatrice Kessler (Dr. Fabian) Erwin Steinhauer (Herr Fabian) Karl Merkatz (Herr Prohaska) Lotte Marquart (Frau Prohaska) Regie: Hermann Leitner Buch: Knut Boeser Bildquelle: ORF/SATEL/Wolfgang Fuhrmann
