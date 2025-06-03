Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schlosshotel Orth

Schlosshotel Orth (6/11): Eine brandneue Kollektion

ORF2Staffel 1Folge 9vom 03.06.2025
Schlosshotel Orth (6/11): Eine brandneue Kollektion

Schlosshotel Orth (6/11): Eine brandneue KollektionJetzt kostenlos streamen

Schlosshotel Orth

Folge 9: Schlosshotel Orth (6/11): Eine brandneue Kollektion

46 Min.Folge vom 03.06.2025

Der Verlassenschaftsvertrag wird geregelt. Franzl freundet sich im Spital mit dem kleinen Mädchen, Jette, an. Der berühmte Modeschöpfer, Janno Halm, will im Kongresszentrum seine neue Kollektion präsentieren. Doch am Vorabend brennen sämtliche Kleider ab. Da hat Sissy eine Idee. Besetzung: Mit Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Marianne Schönauer (Therese Schlierbach) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Wolfgang Spier (Janno Halm) Gabriela Benesch (Britta Spiegel) u.a. Buch: Knut Boeser Regie: Hermann Leitner Bildquelle: ORF/SATEL/Wolfgang Fuhrmann

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schlosshotel Orth
ORF2
Schlosshotel Orth

Schlosshotel Orth

Alle 1 Staffeln und Folgen