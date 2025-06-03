Schlosshotel Orth (6/11): Eine brandneue KollektionJetzt kostenlos streamen
Schlosshotel Orth
Folge 9: Schlosshotel Orth (6/11): Eine brandneue Kollektion
46 Min.Folge vom 03.06.2025
Der Verlassenschaftsvertrag wird geregelt. Franzl freundet sich im Spital mit dem kleinen Mädchen, Jette, an. Der berühmte Modeschöpfer, Janno Halm, will im Kongresszentrum seine neue Kollektion präsentieren. Doch am Vorabend brennen sämtliche Kleider ab. Da hat Sissy eine Idee. Besetzung: Mit Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Marianne Schönauer (Therese Schlierbach) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Wolfgang Spier (Janno Halm) Gabriela Benesch (Britta Spiegel) u.a. Buch: Knut Boeser Regie: Hermann Leitner Bildquelle: ORF/SATEL/Wolfgang Fuhrmann
