Schluss mit lustig - Der satirische Jahresrückblick 2025Jetzt kostenlos streamen
Schluss mit lustig - Der satirische Jahresrückblick 2025
Folge 4: Schluss mit lustig - Der satirische Jahresrückblick 2025
97 Min.Folge vom 29.12.2025
Wenn das Jahr zu Ende geht, wird noch einmal richtig gelacht und nachgedacht. Der pointierte Jahresrückblick verbindet Politik, Gesellschaft und die Kuriositäten des Alltags mit viel Humor und einer Prise Respektlosigkeit. Inhalt: Zu einem satirischen Jahresrückblick begrüßt Gerald Fleischhacker im Odeon Theater Wien ein hochkarätiges Kabarett-Ensemble, das die großen und kleinen Ereignisse des Jahres mit scharfem Witz und feiner Beobachtungsgabe unter die Lupe nimmt. Bildquelle: ORF/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schluss mit lustig - Der satirische Jahresrückblick 2025
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 1