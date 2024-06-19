Schmatzo: FischgerichtJetzt kostenlos streamen
Schmatzo
Folge 277: Schmatzo: Fischgericht
17 Min.Folge vom 19.06.2024
Fischstäbchen mit Kartoffelsalat und Kräutercreme - dazu Pfefferminzeistee Kinder kochen mit Profikoch Alexander Kumptner ein Gericht für ihre Freunde. Die anderen basteln derweil eine lustige Tischdekoration. Wird das alles klappen? Heute wählen die sechs Kids ihr liebstes Fischgericht aus: selbstgemachte Fischstäbchen mit Kartoffelsalat. Dazu gibt es noch einen selbstgemachten Pfefferminzeistee mit Himbeereiswürfeln. Passend zu den Fischstäbchen haben sich Estelle, Nico, Lou-Anne und Anna Bastelideen überlegt, die gut zum Meer passen: Serviettenwale und Zitronenschiffchen. Bildquelle: ORF
