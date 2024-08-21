Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 306vom 21.08.2024
16 Min.Folge vom 21.08.2024

Der Koch-Kids-Club schmeißt eine Überraschungsparty für Anna-Sophie - die hat nämlich Geburtstag. Da dürfen ihre Lieblingsgeburtstagstorten natürlich nicht fehlen: Joanna, Amos und Alex backen eine Schokotorte, auch eine cremige Karottentorte mit selbstgebastelten Marzipankarotten steht auf dem Geburtstagsbackplan. Joanna und Amos fühlen sich von der frisch gebackenen Karottentorte magisch angezogen und können es einfach nicht lassen davon zu naschen. Ob die Anderen die Naschlöcher bemerken werden? Die Bastelkids David, Noemi und Ashley schmücken in der Zwischenzeit den Geburtstagstisch und basteln lustiges Partyzubehör aus buntem Kartonpapier. Diese Überraschungsparty wird Anna-Sophie bestimmt nicht vergessen! Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner

