ORF1Staffel 1Folge 331vom 05.02.2025
Folge 331: Schmatzo: Überraschung

16 Min.Folge vom 05.02.2025

Was ist denn heute mit Nico los? Seine Mama ist sauer, aber Alex und die anderen Kids haben eine super Idee, wie Nico es wieder gut machen kann: mit einer zuckersüßen Überraschung! Schnell die Bäckermützen aufgesetzt und schon legen die kleinen Zuckerbäcker Ashley und Nico mit den Mandelmakronen los. Amos, Elias, Anna-Sophie und Kathi sorgen am Basteltisch für die passende Verpackung der Süßigkeiten und versuchen sich an der größten Kaugummiblase. Bildquelle: ORF

ORF1
