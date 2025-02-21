Schmatzo: KochexperimenteJetzt kostenlos streamen
Schmatzo
Folge 345: Schmatzo: Kochexperimente
16 Min.Folge vom 21.02.2025
Doktor Professor Alex empfängt die Kinder in seinem Kochlabor. Die Köche Melisa und Amos führen wilde Kochexperimente mit Alex durch. Hoffentlich explodiert dabei nichts! Sie machen Spaghetti aus Suppe, und eine Spritze ist dabei das wichtigste Instrument. Ganz schön gefährlich wird es, als Alex mithilfe von Stickstoff Eis zubereitet. Chemiemantel an, Schutzbrille auf! Lara, Shahin, Isabell und Marie recyceln einen alten Bilderrahmen und bauen eine Tafel daraus, um chemische Formeln aufzuzeichnen. Bildquelle: ORF/René Rothkopf
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schmatzo
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0