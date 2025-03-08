Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schmatzo

Schmatzo: Zitrone

ORF1Staffel 1Folge 358vom 08.03.2025
Schmatzo: Zitrone

Schmatzo: ZitroneJetzt kostenlos streamen

Schmatzo

Folge 358: Schmatzo: Zitrone

16 Min.Folge vom 08.03.2025

Das Motto des Tages lautet: Sauer macht lustig. Es geht also um die Zitrone. Paul und Helene probieren verschiedene Salat-Dressings mit Zitrone aus. Lukas und Kyra füllen in ihre Eisteegläser Erdbeeren, Melone und ganz viel Zitronensaft. Ben und Magdalena bauen bunte Zitronen-Eiswürfel. Hier kommt Zitronensaft mit klein geschnittenem Obst und Blütenblättern in die Formen. Alex zeigt uns, wie man Zitronen länger haltbar machen kann. In Marokko isst man eingelegte Zitronen gerne zu Couscous-Salat. Bildquelle: ORF/Rene Rothkopf

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schmatzo
ORF1
Schmatzo

Schmatzo

Alle 2 Staffeln und Folgen