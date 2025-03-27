Schmatzo
Folge 374: Schmatzo: Salat
16 Min.Folge vom 27.03.2025
Heute dreht sich alles um Salat! Spießchen und einen bunten Regenbogensalat bereiten die einen Kinder zu, während die anderen eine Salattorte und Wraps aus Salatblättern zaubern. Alex macht noch Sommerrollen mit einem Erdnussdip, von denen die Kinder begeistert sind. Bildquelle: ORF
Altersfreigabe:
0