Schmatzo
Folge 381: Schmatzo: Birne
16 Min.Folge vom 02.04.2025
Über das heutige Thema "Birne" sind sich die Kids gar nicht einig! Die Buben freuen sich schon darauf. Victoria und Rita sehen das etwas anders: Yizhao ist verunsichert - was kann man damit bloß kochen? Tja Alex, ob du es heute schaffen wirst, die Kinder mit deinen Gerichten zu überzeugen? Bildquelle: ORF/Hubert Mican
Schmatzo
Altersfreigabe:
0