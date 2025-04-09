Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 388vom 09.04.2025
Alex ist sich ganz sicher: Dieses Gericht schmeckt allen! Heute erwartet die Kids nämlich nicht nur eine Zutat, sondern gleich drei. Das Thema lautet "Caprese". Tim freut sich riesig darüber. Schließlich ist es sein Lieblingsgericht. Und die anderen Kids? Die fragen sich noch, was das eigentlich genau ist. Caprese ist die Kombination aus Mozzarella, Tomaten und Basilikum. Ein echter italienischer Klassiker, der den Kids bestimmt schmecken wird! Bildquelle: ORF

