Schmatzo
Folge 398: Schmatzo: Datteln
Die Koch-Kinder sind verwundert: unter der Servierhaube befindet sich nur ein Tuch! Doch Nadja hat schnell erraten mit welcher Zutat sie heute kochen - Datteln. Welche Gerichte hat sich Alex für die Schmatzo-Köche überlegt? In der Küche geht es rund: Hannah zeigt einen Zaubertrick mit Couscous und Orangensaft. Nadja spielt Alex einen kleinen Streich. Und Emil kann gar nicht mehr aufhören den Prosciutto zu probieren. Na hoffentlich bleibt auch noch etwas für die anderen über. Die Schmatzo-Köche haben fleißig aufgetischt und sich durchgekostet. Die Dattel-Gerichte sind sehr beliebt, besonders die Fleischbällchen und der Fudge konnten bei den Kindern punkten. Bildquelle: ORF/René Rothkopf
