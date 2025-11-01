Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schmatzo

Schmatzo: Asiatisches Wokgericht mit Hühner-Satay-Spießen

ORF1Staffel 1Folge 400vom 01.11.2025
Schmatzo: Asiatisches Wokgericht mit Hühner-Satay-Spießen

Schmatzo: Asiatisches Wokgericht mit Hühner-Satay-SpießenJetzt kostenlos streamen

Schmatzo

Folge 400: Schmatzo: Asiatisches Wokgericht mit Hühner-Satay-Spießen

16 Min.Folge vom 01.11.2025

Kinder kochen mit Profikoch Alexander Kumptner ein Gericht für ihre Freunde. Die anderen basteln derweil eine lustige Tischdekoration. Wird das alles klappen? In dieser Folge steht asiatisches Essen auf dem Speiseplan. Die Kids entscheiden sich für einen asiatischen Wok mit Hühner-Satay-Spießen. Die Kochkids Noah und Theresa sind heute an der Reihe. Als Nachtisch serviert das Koch-Trio geröstete Kokosnussstückchen. Zum asiatischen Essen gehört natürlich eine asiatische Tischdekoration. Dafür basteln Anna, Stani, David und Anna-Sophie bunt verzierte Essensboxen. Sie basteln auch lustige Origami-Springfrösche als Namenskärtchen. Bildquelle: ORF/René Rothkopf

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schmatzo
ORF1
Schmatzo

Schmatzo

Alle 2 Staffeln und Folgen