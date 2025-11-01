Schmatzo: Asiatisches Wokgericht mit Hühner-Satay-SpießenJetzt kostenlos streamen
Schmatzo
Folge 400: Schmatzo: Asiatisches Wokgericht mit Hühner-Satay-Spießen
Kinder kochen mit Profikoch Alexander Kumptner ein Gericht für ihre Freunde. Die anderen basteln derweil eine lustige Tischdekoration. Wird das alles klappen? In dieser Folge steht asiatisches Essen auf dem Speiseplan. Die Kids entscheiden sich für einen asiatischen Wok mit Hühner-Satay-Spießen. Die Kochkids Noah und Theresa sind heute an der Reihe. Als Nachtisch serviert das Koch-Trio geröstete Kokosnussstückchen. Zum asiatischen Essen gehört natürlich eine asiatische Tischdekoration. Dafür basteln Anna, Stani, David und Anna-Sophie bunt verzierte Essensboxen. Sie basteln auch lustige Origami-Springfrösche als Namenskärtchen. Bildquelle: ORF/René Rothkopf
