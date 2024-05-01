Schmatzo
Folge 196: Schmatzo
Alex will den Kindern diesmal zeigen, dass man Lachs ganz unterschiedlich zubereiten kann - roh, geräuchert und gebraten. Ob da wohl etwas für alle dabei sein wird? Alex hat Aviv und Valentin einen Lachsaufstrich vorbereitet, mit dem sie die coolsten Brote zubereiten sollen. Aviv hat auch schon eine Idee. Sie macht leckere Gurkenröllchen. Und Valentin zeigt vollen Körpereinsatz. Mithilfe von Keksausstechern bringt er seine Brote in lustige Formen. Für Ben und Lukas heißt es heute Lachs-Fingerfood zubereiten! Die beiden nehmen ihre Herausforderung tapfer an und zaubern leckere und hübsche Lachshäppchen. Lukas setzt seine Geheimwaffe ein - essbaren Superkleber. Was das wohl ist? Kyra und Ronja bereiten gegrillten Lachs zu. Dafür haben die beiden zahlreiche Zutaten auf dem Tisch, die sie in kleine Pakete geben. Tomaten, Paprika, Zwiebel, Spinat, Fisolen - alles was das Gemüseherz begehrt! Alex zeigt wie man ein schnelles Tatar aus frischem Lachs zubereiten kann. Bildquelle: ORF/Rothkopf Rene
