Staffel 1Folge 261vom 10.06.2024
Folge vom 10.06.2024

Nach einem Geschmackstest wissen die Schmatzo-Köche Bescheid: Sie kochen heute mit Tofu. Alle freuen sich auf ihre Aufgaben! Team Gelb verwandelt den Tofu in knusprige Nuggets, Team Blau füllt Tacos mit Tofu und Team Rot bereitet einen Zungenbrecher zu: eine Tofu-Erdnussbutter-Schokoladen-Torte. Auch Alex schwingt den Kochlöffel und macht zwei Marinaden. Die Gerichte duften köstlich, aber schmecken sie den Kindern auch? Bildquelle: ORF

ORF1
