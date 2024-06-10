Schmatzo
Folge 261: Schmatzo: Tofu
16 Min.Folge vom 10.06.2024
Nach einem Geschmackstest wissen die Schmatzo-Köche Bescheid: Sie kochen heute mit Tofu. Alle freuen sich auf ihre Aufgaben! Team Gelb verwandelt den Tofu in knusprige Nuggets, Team Blau füllt Tacos mit Tofu und Team Rot bereitet einen Zungenbrecher zu: eine Tofu-Erdnussbutter-Schokoladen-Torte. Auch Alex schwingt den Kochlöffel und macht zwei Marinaden. Die Gerichte duften köstlich, aber schmecken sie den Kindern auch? Bildquelle: ORF
