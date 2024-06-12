Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schmatzo

Schmatzo: Lieblingsgerichte

ORF1Staffel 1Folge 265vom 12.06.2024
Schmatzo: Lieblingsgerichte

Schmatzo: LieblingsgerichteJetzt kostenlos streamen

Schmatzo

Folge 265: Schmatzo: Lieblingsgerichte

15 Min.Folge vom 12.06.2024

Heute kochen die Schmatzoköche die besten Speisen der Welt - Alex' Lieblingsgerichte. Felix und Kyra dürfen Eisbecher mit einer salzigen Karamellsauce zubereiten. Aber schmeckt eine süße Sauce mit Salz überhaupt? Team Rot bereitet Poké Bowls zu. Aber was ist das eigentlich? Alex liebt Nachspeisen, deshalb dürfen Anika und Ben Himbeer-Apfel-Crumble backen. Ob der den anderen schmecken wird? Und Alex kocht sein absolutes Lieblingsgericht - Spaghetti Aglio e Olio. Mal sehen, ob Alex' Lieblingsgerichte auch bei den Schmatzoköchen gut ankommen werden. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schmatzo
ORF1
Schmatzo

Schmatzo

Alle 1 Staffeln und Folgen