Schmatzo: LieblingsgerichteJetzt kostenlos streamen
Schmatzo
Folge 265: Schmatzo: Lieblingsgerichte
15 Min.Folge vom 12.06.2024
Heute kochen die Schmatzoköche die besten Speisen der Welt - Alex' Lieblingsgerichte. Felix und Kyra dürfen Eisbecher mit einer salzigen Karamellsauce zubereiten. Aber schmeckt eine süße Sauce mit Salz überhaupt? Team Rot bereitet Poké Bowls zu. Aber was ist das eigentlich? Alex liebt Nachspeisen, deshalb dürfen Anika und Ben Himbeer-Apfel-Crumble backen. Ob der den anderen schmecken wird? Und Alex kocht sein absolutes Lieblingsgericht - Spaghetti Aglio e Olio. Mal sehen, ob Alex' Lieblingsgerichte auch bei den Schmatzoköchen gut ankommen werden. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schmatzo
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0