Schmatzo: Weiß-und Schwarzbrot

ORF1Staffel 1Folge 267vom 13.06.2024
15 Min.Folge vom 13.06.2024

Heute bereiten die Kids Gerichte mit Weiß - und Schwarzbrot zu. Es wird geschnitten, gefüllt und gebacken. Team Gelb bereitet Sandwiches zu, Team Blau verwendet viele Kräuter und Team Rot steht vor einer Herausforderung. Werden die Kinder mit dem Endergebnis zufrieden sein? Bildquelle: ORF

