Schmatzo
Folge 269: Schmatzo: Milch
15 Min.Folge vom 14.06.2024
Für alle Naschkatzen hat sich Alex heute süße Gerichte rund um das Thema Milch überlegt. In der Schmatzoküche werden Lebkuchensmoothies, süßes Sushi, gebackene Milch und Hüttenkäse zubereitet. Die Kids stehen vor vielen Herausforderungen: Team Rot kocht mit klebrigen Zutaten, Team Gelb mischt sein eigenes Gewürz und bei Team Blau wird es matschig. Werden die Schmatzo-Köche ihre Aufgaben meistern? Bildquelle: ORF
