Schmatzo: Freunde-KücheJetzt kostenlos streamen
Schmatzo
Folge 270: Schmatzo: Freunde-Küche
17 Min.Folge vom 15.06.2024
Die Kinder kochen mit Profikoch Alexander Kumptner ein Gericht für ihre Freunde. Die anderen basteln währenddessen eine lustige Tischdekoration. Wird das alles klappen? Heute werden die Mädchen bekocht: Noah, Nico und Alex machen Minipizzen. Während dessen basteln Anna, Estelle, Lou-Anne und Anna-Sophie kreative Kräutertüten als Tischdeko. Bildquelle: ORF
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