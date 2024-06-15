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Schmatzo

Schmatzo: Freunde-Küche

ORF1Staffel 1Folge 270vom 15.06.2024
Schmatzo: Freunde-Küche

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Schmatzo

Folge 270: Schmatzo: Freunde-Küche

17 Min.Folge vom 15.06.2024

Die Kinder kochen mit Profikoch Alexander Kumptner ein Gericht für ihre Freunde. Die anderen basteln währenddessen eine lustige Tischdekoration. Wird das alles klappen? Heute werden die Mädchen bekocht: Noah, Nico und Alex machen Minipizzen. Während dessen basteln Anna, Estelle, Lou-Anne und Anna-Sophie kreative Kräutertüten als Tischdeko. Bildquelle: ORF

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