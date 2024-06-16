Schmatzo: Mexiko WrapsJetzt kostenlos streamen
Schmatzo
Folge 271: Schmatzo: Mexiko Wraps
15 Min.Folge vom 16.06.2024
Kinder kochen mit Profikoch Alexander Kumptner ein Gericht für ihre Freunde. Die anderen basteln derweil eine lustige Tischdekoration. Wird das alles klappen?Das heutige Gericht sind „Mexiko Wraps“. Anna Sophie ist anfänglich nicht so begeistert, weil sie lieber ein vegetarisches Gericht gegessen hätte. Deshalb kochen Anna, Kevin und Alex für sie einen vegetarischen Wrap. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schmatzo
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0