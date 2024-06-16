Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmatzo: Mexiko Wraps

ORF1Staffel 1Folge 271vom 16.06.2024
15 Min.Folge vom 16.06.2024

Kinder kochen mit Profikoch Alexander Kumptner ein Gericht für ihre Freunde. Die anderen basteln derweil eine lustige Tischdekoration. Wird das alles klappen?Das heutige Gericht sind „Mexiko Wraps“. Anna Sophie ist anfänglich nicht so begeistert, weil sie lieber ein vegetarisches Gericht gegessen hätte. Deshalb kochen Anna, Kevin und Alex für sie einen vegetarischen Wrap. Bildquelle: ORF

