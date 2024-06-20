Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 279vom 20.06.2024
16 Min.Folge vom 20.06.2024

Kinder kochen mit Profikoch Alexander Kumptner ein Gericht für ihre Freunde. Die anderen basteln derweil eine lustige Tischdekoration. Wird das alles klappen? In dieser Folge steht ein vegetarisches Gericht auf dem Kochplan: Es gibt Kartoffelkarottenrösti mit Mangochutney und Karfiolpüree. Auch heute gibt es einen Überraschungsnachtisch: Obstspießchen mit Schokolade. Ob die Kochkids Lou-Anne und Nico die anderen von ihren Kochkünsten überzeugen werden? Bildquelle: ORF/René Rothkopf

