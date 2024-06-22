Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmatzo: Gefüllte Topfenknödel mit Himbeeren und Vanillecreme

Folge vom 22.06.2024

Kinder kochen mit Profikoch Alexander Kumptner ein Gericht für ihre Freunde. Die anderen basteln derweil eine lustige Tischdekoration. Wird das alles klappen? Heute wählen die sechs Kids eine Süßspeise aus: Es gibt Topfenknödel mit Nougat und Erdbeerfülle. Die beiden Freundinnen Estelle und Joanna sind die heutigen Kochkids. Sie sorgen in der Küche mit ganz schön viel Lärm für gute Laune. Am Basteltisch werden goldene Eier mit lustigen Glückssprüchen gebastelt. Bildquelle: ORF

