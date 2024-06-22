Schmatzo: Gefüllte Topfenknödel mit Himbeeren und VanillecremeJetzt kostenlos streamen
16 Min.Folge vom 22.06.2024
Kinder kochen mit Profikoch Alexander Kumptner ein Gericht für ihre Freunde. Die anderen basteln derweil eine lustige Tischdekoration. Wird das alles klappen? Heute wählen die sechs Kids eine Süßspeise aus: Es gibt Topfenknödel mit Nougat und Erdbeerfülle. Die beiden Freundinnen Estelle und Joanna sind die heutigen Kochkids. Sie sorgen in der Küche mit ganz schön viel Lärm für gute Laune. Am Basteltisch werden goldene Eier mit lustigen Glückssprüchen gebastelt. Bildquelle: ORF
