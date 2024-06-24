Schmatzo: Selbstgemachte GnocchiJetzt kostenlos streamen
Schmatzo
Folge 285: Schmatzo: Selbstgemachte Gnocchi
16 Min.Folge vom 24.06.2024
Kinder kochen mit Profikoch Alexander Kumptner ein Gericht für ihre Freunde. Die anderen basteln derweil eine lustige Tischdekoration. Wird das alles klappen? Diesmal gibt es selbstgemachte Gnocchi mit Tomatensauce. Obwohl das Kartoffelpressen und Teigkneten nicht einfach ist, meistern unsere beiden Kochkids auch diese Kochschritte bravourös. Für Anna-Sophie, der die Tomatensauce zu fad ist, bereitet Alex die Gnocchi einfach mit Salbeibutter zu. Als Überraschung hat Alex essbare Blüten mitgebracht. Wie die Kids wohl darauf reagieren werden? Bildquelle: ORF
