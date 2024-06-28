Schmatzo: Cupcakes und BlütensirupJetzt kostenlos streamen
Schmatzo
Folge 293: Schmatzo: Cupcakes und Blütensirup
16 Min.Folge vom 28.06.2024
In dieser Folge zeigt Alex, wie Cupcakes gemacht werden. Kein Wunder, dass die Kochkids Noah und Estelle ständig von der süßen Teigmasse naschen. Es gibt auch ein Überraschungsgetränk: selbst gemachter Holunderblütensirup. Auch beim Basteln wird es nicht langweilig: David, Stani, Theresa und Anna machen heute coole Namensschilder aus Muffinförmchen. Bildquelle: ORF/René Rothkopf
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