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Schmatzo

Schmatzo: Cupcakes und Blütensirup

ORF1Staffel 1Folge 293vom 28.06.2024
Schmatzo: Cupcakes und Blütensirup

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Folge 293: Schmatzo: Cupcakes und Blütensirup

16 Min.Folge vom 28.06.2024

In dieser Folge zeigt Alex, wie Cupcakes gemacht werden. Kein Wunder, dass die Kochkids Noah und Estelle ständig von der süßen Teigmasse naschen. Es gibt auch ein Überraschungsgetränk: selbst gemachter Holunderblütensirup. Auch beim Basteln wird es nicht langweilig: David, Stani, Theresa und Anna machen heute coole Namensschilder aus Muffinförmchen. Bildquelle: ORF/René Rothkopf

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